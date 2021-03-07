به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هر چند قرض‌الحسنه از دیرباز وجود داشته و پدیده جدیدی نیست، اما در کشور ما دو نقطه عطف می‌توان برای آن متصور بود. یکی دهه ۱۳۴۰ شمسی و تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بخشی از بازاریان تهران که برخی از آن صندوق‌ها هنوز هم فعالیت می‌کنند. دیگری سال ۱۳۸۶ و تأسیس بانک مهر ایران به‌عنوان نخستین بانک قرض‌الحسنه کشور که باعث شد مردم بتوانند خدمات گسترده بانکی و دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌صورت یکپارچه و از یک سازمان معتبر دریافت کنند.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران الگوی موفقی در حوزه ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه است و با تأسیس آن گام‌های مؤثری برای توسعه بانکداری اسلامی و به‌ویژه بسط عقد قرض‌الحسنه برداشته شده است. با عنایت به دغدغه‌های موجود در رویه و سازوکار نظام بانکداری کشور، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نخستین بانکی است که تنها در حوزه ترویج و اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه فعالیت می‌کند و تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خیرین جامعه برای رفع مشکلات مالی و تأمین مایحتاج ضروری نیازمندان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.

قرض‌الحسنه در نظام اخلاقی مکتب اسلام دارای جایگاه والایی است؛ به‌نحوی که خداوند منان در قرآن کریم می‌فرماید: «کیست که خدا را قرض‌الحسنه دهد تا خدا بر او چنیدین برابر بیفزاید.» قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ابزارهای تأمین مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای توسعه و ترویج آن نیازمند فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عموم مردم و همچنین حمایت‌های جامعه خیرین، سازمان‌های مردمی و نهادهای حمایتی خواهد بود. بنابراین نامگذاری این روز اختصاصی به قرض‌الحسنه و تدوین برنامه‌های فرهنگی به ترویج و بسط این فرهنگ کمک می‌کند.

بر همین اساس بانک مهر ایران، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی قرض‌الحسنه در کشور، از سال ۱۳۹۷ طی نامه‌نگاری‌هایی با شورای فرهنگ عمومی کشور، درخواست نامگذاری روزی را در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه داشته است.

اهدافی که بانک مهر ایران از این موضوع دنبال می‌کرده عبارت بودند از ترویج و اشاعه فرهنگ قرض‌الحسنه که به توسعه مشارکت عموم مردم و خیرین در اجرای آیه شریفه قرآن کریم و قرض دادن نیکو به منظور بهبود معیشت و شرایط اقتصادی هموطنان و به ویژه نیازمندان جامعه کمک می‌کند. همچنین با توجه به اهمیت و جایگاه قرض‌الحسنه در قرآن و نظام بانکداری اسلامی به طور مشخص می‌توان به اهداف مختلفی از این نام‌گذاری اشاره کرد از جمله کمک مالی به نیازمندان از طریق وام‌های ارزان قیمت، برقراری ارتباط بهتر بین نیازمندان مالی و متمکنین، گردش ثروت بین آحاد مردم، تقویت اقتصاد ملی، حمایت از کارآفرینی و ایجاد مشاغل و کسب وکارهای جدید، کاهش نرخ بیکاری در جامعه، کاهش تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه، ترویج و تقویت فرهنگ و نوع‌دوستی و گذشت مالی در جامعه، تخصیص منابع مالی به رفع مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی منطبق با رهنمودهای مورد تأکید خداوند و به تصویر کشیدن یکی از انسان‌دوستانه‌ترین رهنمودهای مورد تأکید قرآن در جامعه.

خوشبختانه شورای فرهنگ عمومی کشور نیز در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ به بانک مهر ایران اعلام کرد که با پیشنهاد این بانک در شورای فرهنگ عمومی موافقت شده و در جلسه ۸۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ سوم دی ماه ۱۳۹۸ نیز ثبت ۱۴ اسفند به‌عنوان روز ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در متن تقویم رسمی کشور به تصویب رسیده است.

بانک مهر ایران امیدوار است اکنون که روزی در تقویم مختص قرض‌الحسنه و ترویج این فرهنگ نیکو نام‌گذاری شده است، با یادآور شدن این موضوع برای همه ما و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی مختلف، قرض‌الحسنه بیش از پیش در جامعه ایرانی جای خود را باز کرده و شاهد گسترده‌تر شدن بهره‌مندی مردم از این سنت نیکو و حسنه باشیم.

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