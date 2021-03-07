گرانی مرغ در فارس بی معنی است/ ۲ میلیون قطعه جوجه ریزی مازاد

گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی پیش از ظهر یکشنبه در شورای کشاورزی استان فارس بیان کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از دو میلیون قطعه جوجه ریزی مازاد در سطح استان فارس انجام می‌شود پس با توجه به این آمار ۸ میلیون جوجه ریزی در استان انجام می‌شود و باید حداقل هفت میلیون مرغ در بازار استان فارس توزیع گردد.

وی ادامه داد: زنجیره تولید مرغ در استان فارس ایجاد شده است این در حالی است که از جمله اهدافی که برای زنجیری مرغ تعیین می‌گردد افزایش کیفیت و افزایش کمیت بوده این در حالی است که بایستی با توجه به اهداف ایجاد زنجیره تولید شاهد کاهش قیمت و صرفه جویی در نهاده‌ها باشیم که هیچکدام از این موارد محقق نشده است.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس تصریح کرد: بازار تولید مرغ در استان فارس نیازمند افزایش نظارت است زیرا آمارها دارای زاویه‌های پنهانی است که اگر به آن پرداخته نشود در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: صادرات محصولات گوشتی باید پس از برطرف کردن نیاز داخل استان صورت بگیرد و اینکه گفته می‌شود استان فارس تأمین کننده مرغ استان بوشهر بوده و استان بوشهر نیز تاکید بر تأمین مرغ استان فارس دارد نشان دهنده آن است که آمارها دچار مشکل است.

رحیمی گفت: فارس در توزیع کود و بذر اصلاح شده نیز دارای مشکل است و گزارش‌هایی از شهرستان‌های مختلف استان مبنی بر کمبود بز در شهرستان‌های مختلف ارائه شده است این در حالی است که به گفته کارشناسان امر تعهدات پرداختی به استان فارس کامل بوده است.

او افزود: بر اساس گزارشی که پتروشیمی‌ها ارائه کرده‌اند تمام نهاده‌های سهمیه‌ای استان به علاوه سی درصد بیشتر به استان پرداخت شده است.

استاندار فارس تاکید کرد: کمبود نهاده در استان فارس نشان دهنده آن است که یا آمار مربوط به استان فارس به درستی احصا نشده یا سیستم توزیع نهاده‌های دام و طیور در سطح استان دارای مشکل است که شاهد کمبود نهاده هستیم.

به گفته استاندار فارس روند کشاورزی در استان فارس از حالت سنتی به مدرن در حال تغییر است و تقاضا برای بذر اصلاح شده در استان افزایش قابل توجهی داشته که این افزایش قابل توجه نیز بدون پاسخ مانده است این در حالی است که بر اساس برنامه‌ای که جهاد کشاورزی ارائه کرده است که سال ۹۸ مقرر شده بود ۶۵۰ هکتار گلخانه در استان ایجاد شود که تنها ۲۵۰ هکتار آن تحقق یافت.