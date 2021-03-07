کشف و ضبط ۳ قلم شیء تاریخی در شهرستان رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا مرادیان امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: طی بازرسی به‌عمل آمده توسط پلیس اطلاعات و امنیت انتظامی لرستان از منزل فردی با هویت معلوم، تعداد سه قلم شیء تاریخی کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه متخلفین هرگز نخواهند توانست از چنگال قانون فرار کنند، بیان داشت: از همکاری و ورود به موقع نیروی انتظامی و پلیس اطلاعات استان تشکر می‌کنیم و از هم‌استانی‌های عزیز هم تقاضا داریم هر گونه موارد مشکوک را سریعاً گزارش دهند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان بیان داشت: پرونده قضائی این فقره تخلف تشکیل شده و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال شده است.