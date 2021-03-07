تحقق جهش تولید در بخش صنعت /اشتغال ۲۴ هزار نفر در کشور عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح یکشنبه در سفر ۲ روزه به اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح‌های توسعه متنوعی در سال جهش تولید در مناطق مختلف کشور راه‌اندازی شده و همین روند با قوت ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در استان اردبیل بیش از ۴۸ واحد صنعتی راکد و تعطیل شده در سال جهش تولید به چرخه تولید بازگشتند و در حال حاضر با سرمایه‌گذاری مناسب بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در حال فعالیت هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نمونه این واحد صنعتی و تولیدی را راه‌اندازی کارخانه ریسندگی در اردبیل بعد از ۱۰ سال وقفه اعلام کرد و گفت: در ۲ سال اخیر بخش خصوصی با خریداری این واحد از بانک عامل تلاش کرده تا نسبت به احیا و بازسازی آن اقدام کند که امروز با ظرفیت اشتغال ۸۰۰ نفر این واحد ریسندگی با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

رزم حسینی افزود: کارخانه تولید ام. دی. اف و پارکت نیز با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۴۲۰ نفر به بهره‌برداری رسید که همه این طرح‌ها در مسیر جهش تولید بوده است.

وی وضعیت کشور را در حال حاضر در بخش صنعتی یک وضعیت مناسب و مطلوب اعلام کرد و ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا پایان امسال طرح‌های متعدد صنعتی را در استان‌های مختلف راه‌اندازی کنیم که این امر با پیگیری ستاد تسهیل در حال انجام است.

رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال بیش از یک‌هزار و ۴۲۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال به چرخه فعالیت بازگشته و در سطح کشور فرصت اشتغال ۲۴ هزار نفر نیز فراهم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در حال حاضر ما ظرفیت خوبی را هم در تولید پوشاک و هم تولید ام. دی. اف در کشور شاهد هستیم که همین روند به رقم تحریم‌ها و شرایط کرونایی یک وضعیت رو به رشد و مطلوب به نظر می‌رسد.