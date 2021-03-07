مقدمات ثبت جهانی بلوار طاق بستان ایجاد شده است

مهدی عبدالمالکی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره با بیان اینکه رسالت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه کمک به ارتقا سطح فرهنگ و رفتار مردم در حوزه شهری است، اظهار کرد: این سازمان با برجسته سازی رفتارها و هنجارهای خوب در سطح شهر کرمانشاه به ارتقا فرهنگ مردم در حوزه شهروندی کمک می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه برای داشتن شهروندانی فرهنگ مدار باید آموزش‌های شهروندی از سنین پایه صورت گیرد، افزود: ۶۰ درصد از تمرکز برنامه‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه حول محور برنامه‌های آموزشی سنین پایه تدوین شده و این مهم با همکاری معاونت پرورشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه در حال انجام است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: در این حوزه سه برنامه کلان با عنوان شهریاران فرهنگ، ساخت عروسک شمامه و جشنواره‌های بزرگ شهروندان کوچک طراحی شد و هم اکنون در حال اجرا است.

تدوین تقویم روز داشته‌های کرمانشاه برای معرفی و برجسته سازی سرمایه‌های شهر

عبدالمالکی ارتقا حس تعلق خاطر شهروندان به شهر کرمانشاه را یکی دیگر از اولویت‌های مهم این سازمان دانست و تصریح کرد: متأسفانه امروزه حجم عظیمی از برجسته سازی و پخش شدن اخبار و نکات منفی کذب از این شهر مشاهده شده است، در حالی که کرمانشاه سرمایه‌ها و داشته‌های بزرگی دارد که در جهان زبانزد است.

وی گفت: از جمله اقدامات مهم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برای برجسته سازی داشته‌های این شهر معرفی و ثبت نام مفاخر و سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های مکانی و سرمایه‌های ناملموس شهر در قالب تقویم روز داشته‌های کرمانشاه است که در این تقویم هر یک از روزهای سال به نام یکی از این سرمایه‌ها نامگذاری شده است.

عبدالمالکی افزود: تاکنون یازده برنامه تجلیل از مفاخر بخش‌های مختلف از جمله پزشکی، تاریخی و مذهبی کرمانشاه برای معرفی و برجسته سازی داشته‌های این شهر برگزار شده و برنامه تجلیل از امیر برات پور فرمانده بزرگترین عملیات هوایی اچ ۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با برنامه رونمایی از یادمان شهدای نیروی هوایی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی ایجاد پلاک افتخار برای برجسته سازی سرمایه‌های شهر کرمانشاه یکی دیگر از اقدامات ارزشمند دانست و گفت: این پلاک‌ها با کاشی‌های بسیار زیبا بر درب خانه‌های مفاخر، شهید، عالم، حسینی، فاطمی، قهرمانان، نور، قرآنی و جوانمرد نصب خواهد شد.

مقدمات ثبت جهانی بلوار طاق بستان ایجاد شده است

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه از فراهم شدن مقدمات ثبت جهانی بلوار طاق بستان در دفتر ملی یونسکو خبر داد و خاطر نشان کرد: بلوار ۳.۵ کیلومتری طاق بستان به واسطه نمونه‌های بی‌بدیل در این محوطه در دنیا بی نظیر است.

عبدالمالکی به در پیش بودن ایام بهار و آغاز سال جدید اشاره کرد و گفت: حوزه گردشگری یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌های کرمانشاه برای توسعه است که تمرکز بر این حوزه می‌تواند وضعیت اقتصادی این شهر را بهبود ببخشد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه گهواره تمدن بشریت است، افزود: تعریف برنامه‌هایی با نگاه فرهنگی از جمله نصب المان‌ها و برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای خاص در این شهر علاوه بر ثبت بازخورد مثبت در بین مردم، می‌تواند ظرفیت بالای جذب گردشگر را ایجاد کند.

عبدالمالکی ادامه داد: یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی شناخته شدن کرمانشاه به عنوان پایتخت نوروز ایران بود که نوروز سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزاری این رویداد به تأخیر افتاد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: امسال با توجه به اینکه دفتر ملی یونسکو حامی این رویداد فرهنگی بزرگ بود و قرار بود جشن پایان قرن در کریدور گردشگری غرب شامل استان‌های کرمانشاه، همدان و کردستان برگزار شود و برنامه‌های خاصی نیز تدارک دیده شده بود اما به دلیل ویروس کرونا این رویداد گردشگری غرب لغو شد.

عبدالمالکی از پیوستن کرمانشاه به شهرهای خلاق جهان خبر داد و تاکید کرد: اعتماد دفتر ملی یونسکو در این زمینه جلب شده و قرار است در سال جاری میلادی برند شهر خلاق خوراک به کرمانشاه داده شود که یک منطقه گردشگری منحصر به فرد در دنیا به وجود خواهد آمد.

به گفته وی، ورود هر گردشگر به طور مستقیم یازده شغل را درگیر می‌کند که موجب به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصادی منطقه غرب کشور می‌شود.