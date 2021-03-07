گردش کرونای انگلیسی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کرونای انگلیسی در داخل استان در حال گردش است اظهار داشت: در شرایط موجود تنها راه پیشگیری و مبارزه با کرونای جهش یافته رعایت پروتکل‌های بهداشتی با دقت بیش‌تر است.

وی عنوان کرد: سرعت انتشار ویروس کرونای جهش یافته بسیار بیشتر از کرونای معمولی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: از این به بعد باید هر ابتلاء را از نوع ویروس جهش یافته تلقی کرده و با تمرکز و دقت بالا مراقبت‌های لازم را در نظر بگیریم.

کوشکی با تأکید بر عدم حضور در مکان‌های شلوغ تا حد امکان و رعایت فاصله‌ی اجتماعی، ابراز کرد: برای پیشگیری بهتر است در مکان‌های پر ازدحام علاوه بر ماسک‌های معمولی از ماسک‌های پارچه‌ای به صورت توأمان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه خطر جدی است، گفت: رعایت فاصله بین افراد حداقل به اندازه‌ی یک متر و نیم حتماً از طرف شهروندان رعایت شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: ایام نوروز پیش رو بسیار حیاتی و سرنوشت ساز خواهند بود.

کوشکی افزود: دید و بازدیدهای نوروز می‌تواند منجر به یک طغیان مرگ بار بیماری شود.

وی تأکید کرد: مردم باید در این ایام مانند سال گذشته و حتی شدیدتر دید و بازدیدها را منتفی و یا به صورت مجازی انجام دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: کرونای جهش یافته کودکان و نوجوانان را بسیار بیش‌تر از کرونای معمولی درگیر می‌کند.

کوشکی ادامه داد: خانواده‌ها بهتر است برای سلامت فرزندان خود هم که شده حضور در مکان‌های عمومی را محدود و دید و بازدید نوروز را منتفی کنند.

وی تصریح کرد: در خصوص محدودیت‌های کرونایی در جلسه آینده‌ی ستاد استانی مبارزه با کرونا در استانداری لرستان تصمیم گیری خواهد شد.