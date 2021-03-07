به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در ابتدای این جلسه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تمهیدات ویژه برای تامین کالاهای ضروری و تثبیت و مدیریت قیمت کالاها متناسب با نیاز مردم در آستانه سال جدید ارائه کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم شده برای تامین کالا و مدیریت قیمت‌ها، گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار در شرایط سخت کشور بوده اما متاسفانه مدیریت قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرده است.