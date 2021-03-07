اولین واکسن کرونا در دهلران تزریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران ظهر یکشنبه در مراسم تزریق اولین واکسن کرونا در شهرستان دهلران اظهار کرد: اولین واکسن کرونا امروز در بیمارستان شهدای دهلران با اولویت خانواده شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد تزریق شده است.

وی بیان کرد: تعداد ۷ دوز واکسن اسپوتنیک وی در این مرحله به عنوان سهمیه مرحله اول برای بالا بردن سطح ایمنی افراد منتخب شهرستان اختصاص یافت که امروز تزریق آن آغاز شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران در ادامه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد و افزود: استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از ترددهای غیرضروری به خصوص در مکان‌های شلوغ و فاقد تهویه به عنوان توصیه‌های بهداشتی مورد تاکید است.