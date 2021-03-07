واکسیناسیون ۳۰ نفر از مدافعان سلامت بیمارستان شهدای ایذه

ایمان نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واکسن کرونا به نام تجاری اسپوتنیک برای ۳۰ نفر از مدافعان سلامت (پرسنل اورژانس) که در خط اول مقابله ویروس کرونا هستند، امروز تزریق خواهد شد.

وی تصریح کرد: این واکسن نیز برای پنج نفر از جانبازان شیمیایی درصد بالا و با هماهنگی مسئولان استانی تزریق می‌شود.

نوروزی گفت: این واکسن در دمای منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد در فریزر نگهداری می‌شود و پس از خارج شدن از فریزر در زمان دو ساعت تزریق خواهد شد؛ همچنین این واکسن منع مصرف در زنان باردار، شیرده و حساسیت دارویی دارد.