سرهنگ محمد حسن سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه دفاع مقدس استان سمنان طی مراسمی تجلیل شدند، تاکید کرد: در مراسمی که امروز یکشنبه به میزبانی حفظ آثار دفاع مقدس سمنان برگزار شد تشکل مردم نهاد «ستارگان پرفروغ دامغان» که عنوان رتبه پنجم کشوری را در جشنواره ملی شهید سلیمانی کسب کرده بود تقدیر شد.

وی با بیان اینکه در این مراسم تشکل‌های «سنگر سازان بی‌سنگر» و «خشت اول» به عنوان رتبه‌های برتر استانی تجلیل شدند، افزود: اولین جشنواره ملی تجلیل از برگزیدگان تشکل‌های برتر مردم نهاد دفاع مقدس با عنوان «مکتب سلیمانی» در تهران برگزار و یک تشکل از استان سمنان در میان برگزیدگان حضور داشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه هدف از تجلیل تشکل‌های برتر استان در مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان در واقع قدردانی از تلاش‌ها به خصوص در حوزه اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت است، تاکید کرد: این تشکل‌ها در طول سال با برگزاری برنامه‌های معنوی و تولیدات فاخر فرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و قدردانی از رزمندگان دوران دفاع مقدس درخشیده‌اند.

سلامی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ شهادت یکی از بالاترین اقدامات فرهنگی امروز جامعه است، ابراز داشت: قدردانی از خانواده معزز شهدا، بازخوانی وصایای شهیدان دفاع مقدس، برگزاری برنامه‌ها، تولیدات فرهنگی به خصوص در فضای مجازی، تاکید بر سبک زندگی اسلامی، معرفی اسطوره‌های گمنام دفاع مقدس استان سمنان، معرفی شهدای شاخص، ترویج سجایای اخلاقی شهیدانی مانند شهید سلیمانی، شهید حججی و… در زمره اقداماتی است که تشکل‌های مردمی فعال در حوزه دفاع مقدس انجام می‌دهند.