۷۴۰ هزار بسته معیشتی در آذربایجان غربی توزیع شد

سرهنگ پاسدار احمد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر بسته به ارزش ۵۰۰ هزار تومان بوده و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از کرونا در بین خانواده‌های بی‌بضاعت توزیع شده است، ادامه داد: در کنار این بسته‌ها یک هزار و ۸۰۰ سری جهیزیه در قالب کمک مومنانه با استفاده از ظرفیت خیّران و اعتبارات محرومیت زدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و سازمان بسیج سازندگی تهیه و توزیع شده و بخشی نیز تا عید نوروز توزیع می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی آذربایجان‌غربی گفت: نهضت کمک مومنانه مرحله سوم ویژه انتهای سال نیز از از ولادت امام جواد (ع) تا ولادت حضرت زین العابدین (ع) در استان انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: ارائه خدمات با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به نیازمندان و محرومان با بهره گیری از ظرفیت معنوی اعیاد رجب و شعبانیه و تاسی از سیره نبوی و ائمه اطهار در کمک و تأمین بسته معیشتی شب عید نیازمندان و محرومان به طوری که فردی فراموش نشود، در این نهضت مد نظر است.

رحمانی بیان کرد: تمامی ظرفیت‌های سپاه، بسیج و گروه‌های جهادی نهادها، تشکل‌ها، خیّران، چهره‌های هنری، ملی و آحاد مردم در این راستا فعال هستند.

وی با اشاره به سایر خدمات در ایام پایان سال در قالب این نهضت بیان کرد: کمک به احداث و نوسازی مدارس مناطق محروم، آزادسازی زندانیان، توزیع بسته‌های معیشتی، اهدای جهیزیه، لوازم التحریر، بازسازی مسکن، ایجاد فرصت‌های شغلی، اهدای خون، توزیع بسته‌های بهداشتی، برپایی میز خدمت، خدمت به بیماران کرونایی در راستای اجرای طرح شهید سلیمانی از جمله این خدمات هستند.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون افزون بر ۷۰۰ هزار بسته کمک مومنانه در قالب کمک‌های معیشتی به خانوارهای نیازمند استان با کمک سپاه و خیرین اهدا و بین نیازمندان مناطق روستایی و حاشیه شهر و حتی داخل شهرها توزیع شده است.

علاوه بر این کمک‌ها، توزیع کارت هدیه بین کارگران نیازمند، ذبح و توزیع گوشت گرم قربانی شده توسط خیران، آموزش چهره به چهره درباره پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا بین مناطق محروم و اعزام گروه‌های پزشکی به مناطق مرزی استان نیز در طی شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور توسط سپاه و بسیج سازندگی و با همکاری قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) انجام شده‌است.