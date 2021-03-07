اتوبوس حامل ۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در بیرجند متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ستاد جواد بخشی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک اتوبوس مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی و بازرسی های انجام شده، ۳ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش بالغ بر ۳۶۰ میلیون ریال کشف شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

وی اظهار کرد: اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف ماموریتی نیروی انتظامی در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می شود و در این زمینه همراهی و همکاری تمام نهادها و بخش ها با نیروی انتظامی ضروری است.