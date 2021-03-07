دبیر: اقدامات فدراسیون کشتی باید براساس سند راهبردی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه ابتدا گزارش‌هایی از برگزاری رقابت‌های آلیش مردان قهرمانی کشور و برگزاری کلاس‌های استاژ و کنترل مربیان کشتی، توسط علی بازیار و کامبیز مرادی مسئول کمیته سنتی و ساحلی و رئیس انستیتو کشتی ارائه شد.

رئیس فدراسیون در ادامه با اشاره به معضل دوپینگ و تبعات مالی و قانونی آن برای فدراسیون کشتی، دستور به اقدام کمیته انضباطی در این زمینه بر اساس تعهدنامه‌های دریافتی از کشتی گیران داد.

رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر اینکه از این پس باید تمام برنامه‌های کمیته‌ها و بخش‌های مختلف فدراسیون بر اساس سند برنامه راهبری باشد تصریح کرد: مسئولان بخش‌های مختلف فدراسیون موظف هستند گزارشات خود را در این زمینه به صورت هفتگی ارائه دهند و این جلسات به صورت هفتگی ادامه خواهد یافت.

وی در این باره تصریح کرد: هدف همه باید کار برای خدا باشد و اعتلای کشتی، اعتلای کشور و جمهوری اسلامی است و باید اهتمام ویژه ای بر روی کارهای خود داشته باشید.