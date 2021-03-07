به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در مراسم افتتاح بزرگ‌ترین باغ گردوی خاورمیانه که در خرم‌دره برگزار شد، با بیان اینکه مشکل اصلی بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ملت است، نه حکومت، گفت: نمونه بارز این موضوع، اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ملت ایران است؛ چرا که با این کار قصد دارند کشور را به تعطیلی بکشانند اما در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

وی با یادآوری اینکه ملت ایران در طول چهار دهه گذشته همواره با برکات انقلاب اسلامی روبه‌رو بوده و آن را در بخش‌های مختلف لمس کرده‌اند، افزود: خروج مفتضحانه ترامپ از کاخ سفید، خود بیانگر آن است که مردم ایران در جای حق نشسته‌اند و استکبار قادر نخواهد بود با اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها به اهداف خود دست یابد و تا به امروز نیز همه نقشه‌ها نقش بر آب شده است.

فتاح با تاکید بر اینکه ملت ایران با صبوری و بردباری به همه دنیا ثابت کرد که نمونه بارز استقامت در برابر زیاده‌خواهی استکبار است، تصریح کرد: خوشبختانه ایران اسلامی با برخورداری از ظرفیت جوانان این مرز و بوم توانسته است بالندگی را در عرصه‌های مختلف علمی به منصه‌ظهور گذاشته و همین ظرفیت و توانمندی امروز در دنیا به گوش همگان رسیده است.

رئیس بنیاد مستضعفان با یادآوری اینکه ملت ایران نشان دادند که قادرند در بحران‌های مختلف با همدلی و وفاق ملی به سلامت عبور کنند که نمونه بارز این اقدام را می‌توان در دوران کرونا که دنیا را گرفتار کرده است، مشاهده کرد، ادامه داد: موضوع امنیت غذایی یکی از اولویت‌های بنیاد مستضعفان است و امروز شاهد افتتاح طرح‌های بزرگ حوزه کشاورزی هستیم.

فتاح با اشاره به اینکه افتتاح پروژه‌های امروز در حوزه کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان محقق شد و به واسطه افتتاح این طرح‌ها ۲۲۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح بزرگ‌ترین باغ گردوی کشور در کشت و صنعت خرم‌دره بودیم. علاوه بر این با افتتاح سایر پروژه‌های کشاورزی، بیش از ۱۰ هزار تن به محصولات تولیدی در این عرصه اضافه می‌شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه زنجان جزو استان‌هایی است که در حوزه کشاورزی از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است، بیان کرد: با توجه به جایگاهی که حوزه کشاورزی در معیشت مردم دارد، به همین خاطر بنیاد مستضعفان سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در این زمینه انجام داده است که در این راستا تلاش می‌کند از ظرفیت بخش‌های مختلف از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند.

فتاح با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز در جایگاهی قرار دارد که کشورهای همسایه اقدام به خرید محصولات کشاورزی از ایران می‌کنند، عنوان کرد: همه این موارد حاکی از آن است که برای تداوم این ارتباط باید کشاورزی نوین را جایگزین کشاورزی سنتی کنیم تا بتوانیم همواره در بازارهای جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن داشته و به عملکرد موفق‌مان در این عرصه ادامه دهیم.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه همواره تلاش کرده‌ایم تا کارهای‌مان جهشی و جهادی باشد، خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان هر سود و درآمدی که دارد، در بحث محرومان هزینه می‌کند و نوکری و خادمی مردم برای ما افتخار است.