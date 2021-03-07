۱۳۹ نفر دیگر در جنوب غرب خوزستان به کرونا مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله سلمان زاده ظهر امروز یکشنبه درباره آخرین وضعیت کرونایی جنوب غرب خوزستان، تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، ۳۴۵ نمونه کرونایی گرفته شد که ۱۳۹ مورد (۵۶ نفر از آبادان، ۲۳ نفر از خرمشهر و ۶۰ نفر از شادگان) به ویروس کرونا مبتلا شده بودند.

وی از درمان سرپایی ۱۲۳ نفر (آبادان ۴۴ نفر، خرمشهر ۲۰ نفر و شادگان ۵۹ نفر) خبر داد و افزود: در روز گذشته نیز ۵۵ نفر بستری و ۳۹ نفر بهبود و از بیمارستان ترخیص شدند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته نیز دو نفر (یک نفر از شادگان و یک نفر از آبادان) بر اثر کرونا فوت کردند؛ بنابراین در حال حاضر کل موارد مثبت بستری در بیمارستان‌های تابعه این دانشکده ۲۴۳ نفر است.