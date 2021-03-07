تفاهم نامه آموزشی و تحقیقات بین نیروی دریایی سپاه و ارتش امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم افزایی بین دو نیروی دریایی ارتش و سپاه صبح امروز با حضور سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی از معاونان و فرماندهان دو نیرو، در ستاد نیروی دریایی ارتش برگزار شد.

امیر دریادار خانزادی در این دیدار با اشاره به اینکه امنیت حاکم در مناطق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و دریاهای با حضور پیوسته و مقتدرانه نیروهای دریایی ارتش و سپاه به وجود آمده است، گفت: مدتی قبل که افتخار شرف یابی محضر فرماندهی معظم کل قوا را داشتم، ایشان از همدلی و وحدت بین دو فرمانده و دو نیروی دریایی ارتش و سپاه بسیار احساس رضایت و خشنودی داشتند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه دشمن همواره به دنبال مخدوش کردن اتحاد و انسجام بین نیروهای مسلح است، افزود: حضور مقتدرانه و با صلابت دو نیروی دریایی ارتش و سپاه در دریا باعث شده است که دشمن هرگز به خود اجازه دست درازی به مرزهای آبی کشور را ندهد و این را می‌داند در صورت هرگونه تهدید جواب دندان شکنی از سوی جوانان این کشور دریافت خواهد کرد.

دریادار خانزادی همگرایی و هم افزایی بین دو نیروی دریایی ارتش و سپاه را بسیار مهم و حساس دانست و تصریح کرد: این تعاملات موجب خنثی شدن اقدامات ناامن کننده کشورهای فرامنطقه ای و حفظ امنیت خواهد شد.

سردار تنگسیری نیز گفت: امروز همگرایی و وحدت بین دو نیروی دریایی ارتش و سپاه از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح وجود دارد و این هم افزایی و یکپارچگی مایه افتخار نیروهای مسلح است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه مسیر وحدت، همدلی و هم افزایی با همرزمانمان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هرگز قطع نخواهد شد، خاطر نشان کرد: ظرفیت و تعاملات بسیار خوبی در حوزه‌های عملیاتی، اطلاعاتی و آموزشی بین دو نیرو وجود دارد که به حمداله امروز شاهد آن هستیم که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریا در برابر این اقتدار دریایی مبهوت مانده‌اند.

در این دیدار تفاهم نامه آموزشی، اطلاعاتی و تحقیقاتی فیمابین دو نیروی دریایی ارتش و سپاه امضا شد.