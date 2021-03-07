افتتاح مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول صبح امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹ با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، مدیرعامل و مدیران ارشد همراه اول و پلتفرم‌های دیجیتال اپراتور این اپراتور، در ساختمان ستاره ونک برگزار شد.

در این مراسم دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ضمن بازدید حضوری از بخش‌های مختلف مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال اپراتور اول تلفن همراه، در جریان وضعیت فعلی و سهم هر کدام از پلتفرم‌ها در تولید محتوای بومی قرار گرفت.

با توجه به اینکه در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» بر موضوع رشد و توسعه محتوای داخلی فضای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات تأکید شده، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور علاوه بر اینکه همواره سعی بر حرکت مطابق استانداردهای روز جهانی در حوزه ارتباطات سیار داشته که نمونه بارز آن پیاده سازی نسل پنجم (۵G) روی شبکه تجاری خود است، از بحث توسعه زیرساخت‌های ملی نیز غافل نبوده و با توسعه پلتفرم‌های دیجیتال مطابق نیاز مشترکان کشور، سهم بسزایی در خلق ترافیک داخلی داشته است.

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این مراسم با اشاره به وظایف این مرکز مانیتورینگ یکپارچه اظهار کرد: مرکزی که امروز رونمایی می‌شود، مرکز مانیتورینگ خدمات پایه دیجیتال همراه اول یا همان خدمات پایه‌ای شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: با مانیتور لحظه‌ای پلتفرم‌هایی نظیر شبکه دانش آموزی «شاد»، برخی شبکه‌های اجتماعی مانند روبیکا و همچنین موتور جستجویی همچون ذره بین در این مرکز، هر زمان اتفاق خاصی در روند سرویس دهی آنها مشاهده شود، واکنش لازم و به موقع را در رفع مشکل خواهیم داشت.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور نیز بعد از بازدید کامل از این مرکز مانیتورینگ، با تأکید بر اینکه «امروز شاهد افتتاح یک مرکز مدرن در حوزه مانیتورینگ هستیم»، اظهار کرد: این مرکز فراتر از مانیتورینگ هایی که یک اپراتور دارد، است و تمهیداتی در آن دیده شده که رصد بهتری از وضعیت بکارگیری سکوها و برنامک‌ها داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: از امروز مانیتور این مرکز در حوزه VOD (رسانه تعاملی)، سکوی آموزشی شاد و حداقل چهار پیام‌رسان با تأثیر وسیع ملی، شروع می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه امروز خبر خوب دیگری از همراه اول شاهد بودیم، گفت: پروژه‌ای که همراه اول در حوزه «جستجوگر» از چند ماه گذشته شروع کرده بود، امروز وارد مرحله نهایی اعلام عمومی شده است. این موتور جستجو از قابلیت‌های محلی بسیار خوبی برخوردار است و امیدواریم بتواند بخش بزرگی از نیازهای مردم را بهتر از مرورگرها خارجی تأمین کند.

فیروزآبادی با اشاره‌ای به نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور و اقدامی که همراه اول در توسعه یک موتور جستجوی بومی انجام داده است، ابراز کرد: با توجه به اینکه دنبال این هستیم سرویس‌های بومی از مزیت‌های سرزمینی استفاده کنند تا بتوانند سرویس بهتری از مشابه‌های خارجی خود ارائه دهند، اگر این جستجوگر هم بتواند تعداد بالایی کاربر ایرانی را جذب کند، هماهنگی‌های لازم بین دستگاهی را فراهم می‌آوریم تا کاربران با هر یک بار ورود، بتوانند تمامی کارهای روزانه را روی بستر مذکور اعم از امور بانکی، بورسی و اداری انجام دهند.

همراه اول به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، مأموریت خود را «تحقق رؤیای دیجیتال» عنوان کرده و با چشم انداز تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با هدف «توانمند سازی اکوسیستم دیجیتال»، تلاش می‌کند نقش خود را در توسعه روزافزون کشور به خوبی شناخته و مسئولانه ایفا کند.