کمبود و گرانی مواد اولیه عامل افزایش قیمت شیرینی است

محمد فرزانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گرانی و کمبود مواد اولیه تأثیر مستقیمی در قیمت شیرینی و شکلات دارد گفت: قیمت مواد اولیه نسبت به سال گذشته به طور میانگین حدود ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. به طورمثال روغن ۱۶ کیلویی که سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار تومان قیمت داشت، در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و حتی نسبت به دو ماه قبل، دو برابر شده است. همچنین مواد اولیه ای چون پودرهای قهوه، نسکافه، مغز بادام، آرد، شکر و… هم افزایش قیمت داشته‌اند. از طرفی کمبود روغن و شکر هم مزید برعلت شده است.

رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات مشهد با بیان اینکه خوشبختانه اداره غله، قیمت انواع غلات از جمله آرد را کنترل کرده است، افزود: قیمت انواع شکلات هم نسبت به سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد افزایش داشته است، البته چند روزی است با کاهش نرخ ارز مواجهیم که امیدواریم این مسئله تأثیر مستقیمی در قیمت مواد اولیه داشته باشد.

وی ادامه داد: اتحادیه و صنف شیرینی فروشان، آخرین نقطه اتصال با مردم هستند و انتظار از ما برای کنترل قیمت‌ها بالاست، در حالی که گرانی مواد اولیه مهمترین عامل افزایش قیمت است و برخی از اصناف، هم اکنون با کمترین میزان سود، در حال ارائه خدمت هستند تا بازار را کنترل کنند.

فرزانی با بیان اینکه سال گذشته شیوع کرونا باعث کاهش تقاضا در بازار شد افزود: امسال علاوه بر کرونا، گرانی هم مزید بر علت شده تا استقبال چندانی از باز شیرینی و شکلات نشود و بازار هم اکنون به هیچ عنوان رنگ وبوی عید ندارد. با این حال یارانه‌ای بسیار محدود برای برخی مواد اولیه در نظر گرفته شده که امیدواریم تأثیری هرچند کم بر قیمت‌ها بگذارد.

وی با اعلام اینکه در مشهد حدود ۸۰۰ واحد تولیدی و فروش شیرینی وجود دارد اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم، با توجه به شیوع کرونا، کالای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های معتبر و مجاز تهیه کنند و به هیچ عنوان از فروشگاه‌ها و مراکز متفرقه و غیر مجاز تقاضای کالا نکنند، چون برخی از آنها به صورت زیرزمینی اقدام به تولید شیرینی می‌کنند و کنترلی روی آنها نیست.