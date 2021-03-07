بسیج حداکثری امکانات گلستان برای حضور پرشور مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر هادی حق شناس در نشست مشترک با فرمانداران، هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری اظهار کرد: همه مکلف به اجرای قانون در انتخابات هستیم و مراقبت از رای مردم به عنوان امانتی در دست برگزارکنندگان از شروع تا پایان فرآیند انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است.

طبقه گفته رهبر معظم رهبری علاج دردهای مزمن کشور در انتخابات پرشور و انتخاب صحیح و اصلح است و خوشبختانه تمامی دلسوزان کشور مصّر به بیطرفی و اجرای قانون در انتخابات هستند و البته مدیران اجرایی حق دخالت در انتخابات به نفع یا علیه کاندیدای خاصی را ندارند.

در این جلسه حمیدرضا بهمنی نژاد رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان گلستان هم گفت: باید امنیت روانی مردم تامین شود و موضوعات همه تلاش کنیم مشکلات مردم مرتفع شود.