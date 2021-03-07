به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی ظهر یکشنبه در جلسه راهبری جمعیت گفت: برگزاری چنین جلساتی باید خروجی خوبی داشته باشد.

وی اظهار کرد: موضوع جمعیت برای کشورمان یک مسئله مهمی بوده و این موضوع برای کشورهای جهان نیز به مسئله مهمی تبدیل شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه خانواده به عنوان یک محور در توسعه جمعیت است، گفت: باید اقدامات لازم توسط دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این زمینه انجام شود و این موضوعات در جلسات ستاد صیانت از بنیان خانواده باید مطرح و بررسی شود.

نافچی تاکید کرد: امور بانوان، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، امور اجتماعی استانداری، صدا و سیما استان، سازمان بهزیستی و کمیته امداد و رسانه‌ها در این خصوص وارد عرصه شوند.

وی افزود: موضوع جمعیت باید در ستاد ساماندهی جوانان ورزش و جوانان در دستور کار قرار بگیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه موانع ازدواج باید در استان مورد بررسی قرار بگیرد، ابراز کرد: راهکارهای لازم برای رفع این موانع نیز ارائه شود و باید مشخص شود که چه اقدامات مداخله‌ای اعم از ارائه تسهیلات، اقدامات فرهنگی و غیره را می‌توانیم برای حل این مشکلات در جامعه انجام دهیم.

نافچی با بیان اینکه در خصوص ازدواج باید به بحث فرهنگی هم توجه شود، افزود: سبک زندگی ما با آموزه‌های دینی و آموزه‌های ایرانی تقویت شود میزان تعلق نسل امروز جامعه افزایش می‌یابد و در حوزه نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی و ایرانی انتظار داریم حوزه‌های علمیه سازمان تبلیغات وارد کار شوند.

وی جمعیت را یکی از مقوم‌های حوزه سرزمینی اعلام کرد و گفت: به هر اندازه جمعیت جوان‌تر و بالنده‌تر باشد بر افزایش باروری، اشتغال، تولید و توسعه اثر خواهد گذاشت.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه رفع موانع ازدواج عامل مهم و تاثیرگذار در باروری و رشد جمعیت است، تصریح کرد: باید به توسعه انسانی در حوزه جمعیتی توجه کنیم و رفاه و سواد از شاخص‌های مهم جمعیت است.

نافچی تصریح کرد: در حوزه شورای راهبردی برای ۱۴۰۰ در استان زنجان باید اقدامات اثرگذاری انجام شود و براساس آمار جمعیت استان زنجان به سمت پیری می‌رود و باید فرهنگ سازی به لحاظ روانی و اجتماعی برای افزایش نرخ باوری در جامعه انجام شود.

وی بر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان تاکید کرد و افزود: باید در این زمینه رسانه‌ها مدیریت لازم را مد نظر قرار دهند.

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