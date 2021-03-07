احزاب سیاسی برای برگزاری انتخابات پارلمانی جدی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «باسم خزعل» نماینده مستقل پارلمان عراق اعلام کرد که انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور ممکن است به تأخیر بیفتد.

وی افزود: به نظر می رسد احزاب سیاسی در عراق برای برگزاری انتخابات زودهنگام جدیتی از خود نشان نمی دهند.

خزعل بیان کرد: این احزاب رویکرد جدی برای مذاکره در خصوص تشکیل ائتلاف های انتخاباتی ندارند.

وی گفت: این در حالیست که کمیساریای عالی انتخابات نیز برای برگزاری آن، آمادگی ندارد و احتمالاً این انتخابات در موعد تعیین شده از سوی دولت عراق برگزار نخواهد شد.

به تازگی نیز «ماجد شنگالی» سیاستمدار کُرد عراقی تاکید کرده است: به نظر می‌رسد که دیگر باید فکر برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را از ذهنمان بیرون کنیم.

این سیاستمدار عراقی همچنین یادآور شد: پارلمان عراق تصمیم گرفته است برای تصویب قانون دادگاه فدرال، رسیدگی به برخی بندهای اختلافی آن را کنار بگذارد. این بدان معناست که آخرین میخ بر تابوت انتخابات پارلمانی زودهنگام کوبیده شده است. پیشتر نیز اعلام شده بود تاکنون ۷ ائتلاف برای مشارکت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ اعلام آمادگی کرده‌اند.