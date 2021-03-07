به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از طرح‌های منابع طبیعی و کاشت نهال در شهر ایلام اظهار کرد: خوشبختانه به فرهنگ سازی رسانه‌های استان، فرهنگ حفظ و ترویج منابع طبیعی در ایلام افزایش یافته است.

وی گفت: امروزه در تمامی مناطق استان ایلام مردم استان به صورت خودجوش در حال کاشت نهال در عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها، مزارع، حاشیه‌ها جاده‌ها و…هستند.

وی تصریح کرد: در هفته منابع طبیعی یک میلیون اصله نهال به صورت رایگان در اختیار مردم برای کاشت در عرصه‌های مختلف ملی و منازل مسکونی قرار گرفته است.

احمدی عنوان کرد: برنامه زراعت چوب در سطح ۶ هزار هکتار از اراضی استان طی سال جاری اجرایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام افزود: خوشبختانه با همکاری مردم را راستای حفظ جنگل‌ها و مراتع موجود و پوشش گیاهی، استان ایلام با کاشت نهال و جنگل کاری در سطحی‌معادل ۲۰ هزار هکتار رتبه‌ی اول کشور را از آن خود کرده است.