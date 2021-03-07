انتخابات مظهر اراده مردم/زندگی مسالمت آمیز اقوام درآذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی ظهر یکشنبه هفدهم اسفندماه در نشست فرمانداران استان با اشاره به برگزاری انتخابات مختلف در کشور، اظهار کرد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مظهر اراده مردم است و اداره امور کشور متکی بر اراده و آرای مردم صورت می‌گیرد.

وی انتخابات را فرصتی برای اتحاد و همبستگی مردم ایران دانست و گفت: قانون انتخابات در کشور قانونی پویا است و اگر مردم و مجریان انتخابات به وظایف قانونی خود در مورد انتخابات استفاده کنند، انتخابات به فرصتی برای اتحاد و همبستگی مردم تبدیل خواهد شد و ما شاهد حضور مردم در پای صندوق‌های رأی خواهیم بود.

مصطفی مشارکت حداکثری، قانونمداری، امانتداری و بی طرفی را چهار اصل مهم انتخابات عنوان کرد و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با رعایت این اصول، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم.

وی با اشاره به زندگی مسالمت آمیز پیروان اقوام و ادیان مختلف در آذربایجان غربی، این استان را رنگین کمان ادیان و اقوام دانست و گفت: استکبار جهانی در کمین است این فرصت را به عنوان یک تهدید در کشور معرفی کند و این در حالی است که پیروان ادیان و اقوام مختلف در آذربایجان غربی با اتحاد و همبستگی در کنار هم توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند.

مصطفی، استان را رنگین کمان ادیان و اقوام در کشور خواند و گفت: پرهیز از هرگونه توهین به اقوام و قومیتی کردن انتخابات پیش رو لازمه پیشرفت و توسعه استان است و از احزاب و گروه‌های سیاسی انتظار داریم در وحدت میان پیروان ادیان و اقوام مختلف در استان نقش مؤثر و فعالی داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فرمانداری‌ها باید تلاش کنند مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند، گفت: فرمانداری‌ها به عنوان یک مجری باید عین قانون را اجرا کنند و در تشکیل جلسات شورای تأمین حتماً در دوره انتخابات تشکیل شود.

مصطفوی در ادامه با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور در خردادماه ۱۴۰۰، گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ۴۸ شهر و شوراهای اسلامی روستا در دو هزار و ۱۷۲ روستای استان برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به آمادگی استان برای برگزاری این انتخابات، گفت: برای اخذ آرای مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۳ هزار رو ۵۱۲ شعبه اخذ رأی و برای انتخابات ریاست جمهوری ۲ هزار رو ۹۶۲ شعبه اخذ رأی در استان پیش بینی شده که بعد از تصویب هیأت‌های اجرایی نهایی می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور و احتمال پایدار بودن این شرایط در زمان انتخابات و روز رأی گیری نیز گفت: تدابیر لازم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در این ایام توسط وزارت کشور اندیشیده شده است.

دراین جلسه بر تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات، معرفی ۳۰ نفر از معتمدین مردم به هیئت نظارت، تشکیل ستاد امنیت انتخابات و تشکیل کارگاه‌های آموزشی انتخابات تاکید شد.