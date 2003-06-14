افزايش چهار ميليون تني ظرفيت سيمان كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن گفت و گو با خبرنگاران افزود: ظرفيت توليد سيمان كشورسال گذشته به 28 ميليون و 500 هزار تن رسيد كه اميد است با راه اندازي پنج كارخانه جديد توليد سيمان، ظرفيت توليد اين محصول در كشور افزايش يافته و كمبود آن در بازار مصرفي جبران شود.

"جعفر سرقيني" با اشاره به گشايش كارخانه يك ميليون تني سيمان داراب در هفته گذشته ، افزود: طرح گشايش كارخانه هاي توليد سيمان بوشهر، يزد ، اصفهان و كهگيلويه و بوير احمد در برنامه توسعه سازمان وزارت و صنايع و معادن قرار دارد.

به گفته وي ، هزينه هاي مصرفي از جمله آب ، برق و حمل و نقل بيشترين سهم از هزينه هاي اجرايي طرح هاي توسعه معادن را به خود اختصاص داده است كه براي جبران اين هزينه ها لايحه اي به دولت ارايه شده است كه در آن تامين بخشي از هزينه هاي زيربنايي معدني بر عهده دولت خواهد بود.

سرقيني ارزش حجم سرمايه گذاري طرح هاي معدني و صنايع معدني در دست اجرا را 70 هزار ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: از اين ميزان حدود 40 هزار ميليارد ريال در بخش فولاد سرمايه گذاري مي شود كه در اين ميان فولاد هرمزگان با سرمايه اي افزون بر 500 ميليون دلار بزرگترين طرح در دست اجرا است.

وي گفت: حجم سرمايه گذاري در دست اجراي بخش آلومينيم بيش از 9 هزار ميليارد ريال است كه مي توان به طرح آلومينيم المهدي و جاجرم اشاره كرد . در بخش هاي توليد مس حدود 12 هزار ميليارد ريال، معادن 5 هزار ميليارد ريال و توليد سيمان بيش ازدو هزار ميليارد ريال نيز سرمايه اختصاص داده شده است.