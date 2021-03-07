به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با عنوان این مطلب که ظرفیت‌های ایلام در ابعاد ملی قابل طرح است، تاکید کرد: باید از این ظرفیت‌های گسترده در جهت توسعه و اشتغال استان به نحو مطلوبی استفاده شود.

نوذری یکی از راه‌های رفع معضل بیکاری جوانان را توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی در موضوع خصوصی سازی می‌توان راه را برای خلاقیت و ورود جوانان به بازارکار باز کرد.

سرپرست استانداری ایلام با تاکید بر این مهم که باید نگاه جوانان به بحث اشتغال نیز تغییر کند، اضافه کرد: اینکه تعریف ما از اشتغال صرفاً کار دولتی باشد این هم اشتباه است.

وی بیکاری را ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: ما باید نگاه واقع بینانه‌ای به بحث اشتغال و بیکاری داشته باشیم و ببین اشتغال پایدار، دائمی و اشتغال موقت و انتزاعی تفاوت قائل باشیم.

نوذری با عنوان این مطلب که امروز بیشترین دغدغه و مطالبه جوانان تحصیل کرده بحث بیکاری است، اضافه کرد: کاهش نرخ بیکاری از بالای ۱۷ درصد در سال ۹۱ به ۵.۱ درصد در سه ماهه زمستان سال جاری نشانگر تلاش و زحمات قابل تقدیر در این حوزه است اما نباید این موضوع ما را از واقعیت درد بیکاری جوانان غافل کند.

وی اظهار کرد: به رغم تلاش‌های زیاد در بحث اشتغال و رفع معضل بیکاری و کاهش معنادار نرخ بیکاری به روایت مرکز آمار ایران اما نقد و نظرها در این خصوص زیاد است و باید به صورت منطقی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تعریفی که مرکز آمار از نرخ بیکاری دارد قابل نقد است چراکه برای یک ساعت کار نمی‌توان کسی را صاحب شغل عنوان کرد.