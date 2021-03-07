حمیدرضا عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۹ طرح آبخیزداری در منطقه گل رودبار مهدی‌شهر با حجم دو هزار و ۸۰۰ مترمکعب تکمیل و به بهره‌برداری رسید، گفت: با اجرای این طرح‌ها ۱۷ هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی بابیان اینکه طی سه سال گذشته طرح آبخیزداری در ۲۸ هزار مترمکعب حوضه‌های آبخیز شهرستان مهدی‌شهر از محل صندوق توسعه ملی اجرایی شده است، افزود: این طرح‌ها ازلحاظ وسعت و حجم طرح در شهرستان مهدی‌شهر اقدامات صورت گرفته در ۱۰ سال گذشته برابری می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه طی سال جاری اجرای طرح‌های مکانیکی آبخیزداری مانند بند سنگ و ملات به حجم پنج هزار مترمکعب در دو حوضه آبخیز گل رودبار تکمیل و حوضه هیکو در دست احداث و تکمیل است، ابراز داشت: برای به ثمر رسیدن این طرح‌ها ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برنامه‌ریزی‌شده است.

عبدوس ضمن بیان اینکه طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری طی سنوات گذشته باعث کنترل سیلاب و رواناب‌های حاصل از بارش باران در منطقه شده است، تصریح کرد: تقویت سفره آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک دیگر مزایای این طرح‌ها به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: با توجه به نقش مهم طرح‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری در منطقه انجام عملیات مکانیکی و زیستی در قالب طرح‌های آبخیزداری در حوضه‌های آبخیز مهدی‌شهر در دستور کار قرار دارد.