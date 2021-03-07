۲۷۳ معتاد متجاهر در اصفهان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین صفری اظهار داشت: همه ساله در آستانه سال نو به منظور آرامش بیشتر در سطح شهر و پیشگیری از وقوع جرایم و سرقت‌های خُرد طرح شناسایی، دستگیری و جمع آوری معتادان متجاهر از سطح معابر عمومی و تحویل آنها به مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ به اجرا گذاشته می‌شود.

وی افزود: در همین رابطه امسال نیز این طرح به مدت یک روز توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و با مشارکت کلانتری‌های شهرستان‌های فلاورجان، اردستان و اصفهان اجرا شد و در پایان تعداد ۲۷۳ نفر از معتادان متجاهر و تابلو که در معابر و انظار عمومی تردد داشته و علاوه بر آلودگی بصری شهر در آستانه سال جدید مرتکب جرایم خرد نیز می‌شدند از سطح معابر عمومی جمع آوری شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان عنوان کرد: به مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب موضوع ماده ۱۶ قلعه شور انتقال و پس از غربالگری تحویل سازمان بهزیستی استان شدند.

سرهنگ صفری خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح و طرح‌های جمع آوری گذشته تا کنون حدود ۴۰۰ نفر از سخت معتادان و کارتن خواب‌ها در دو مرکز موجود با دستور قضائی به مدت بیش از سه ماه قابل تمدید و نگهداری خواهند شد.