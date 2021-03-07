تمهیدات گمرک برای جلوگیری از انباشت کامیون های حامل سوخت در مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گمرک ایران، با توجه به عدم پذیرش محموله‌های صادراتی اشتعال زا و فرآورده‌های نفتی در گمرکات برخی کشورهای مقابل که منجر به انباشت کامیون‌ها در گمرکات مرزی شده است، گمرک ایران (دفتر صادرات) صبح روز گذشته طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، موارد اقدامی و احتیاطی را ابلاغ کرد.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در این باره اظهار داشت: در این بخشنامه از مدیران گمرکات اجرایی خواسته شده است ضمن رصد این کالاها به صورت روزانه، در صورت انباشت محموله‌های خطرناک و اشتعال زا با قید فوریت به مراجع تحویل گیرنده کالا برای اتخاذ تمهیدات لازم مانند استقرار نیرو و تجهیزات آتش نشانی و امکانات استاندارد ایمنی و امنیتی، برای نگهداری این گونه از کالاها در انبارها، محوطه‌ها و سایر اماکن گمرکی با لحاظ پیش بینی‌های لازم اعلام شود.

وی افزود: به موازات انجام موارد فوق، مراتب نیز به مقامات و مسئولین مربوطه محلی و استانی اعم از استانداران، فرمانداران، مدیریت‌های بحران و مقام قضائی منعکس و به طور مستمر موضوع پیگیری شود.

لطیفی در ادامه تاکید کرد: گمرکات اجرایی موظف شدند تا موضوع را در اسرع وقت به صاحبان کالا اعلام کنند تا اقدامات لازم برای تعیین تکلیف کامیون حامل مواد اشتعال زا و خطرناک و در صورت لزوم تغییر مرز خروج با هماهنگی گمرکات مبدا صورت پذیرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک توضیح داد: در صورت انباشت این کالاها در مرزهای خروجی و اعلام موضوع از سوی گمرک مرزی به سایر گمرکات، گمرکات مبدأ صادرات به صادر کنندگان ذیربط اعلام کنند با توجه به اینکه امکانات موجود در واحدهای تولید اقلام اشاره شده بسیار مناسب‌تر از امکانات موجود در گمرکات مرزی است، تا رفع مشکل، صادرات خود را به نحوی مدیریت کنند تا از ازدحام کالاهای خطرآفرین و آتش زا در اماکن گمرکی جلوگیری شود. ضمن اینکه گمرکات مبدأ صادرات در صورت اعلام گمرکات مرزی برای ارسال محموله‌های مشابه بعدی، با هماهنگی گمرک مرزی مربوطه اقدام کنند.

لطیفی گفت: مقرر شده است در صورت بروز مشکل انباشت کامیون‌های حامل مواد خطرناک، گمرکات مرزی با هماهنگی و استفاده از ظرفیت مقامات استانی با انجام ملاقات‌های مرزی فوق العاده نسبت به رفع مشکل پذیرش کالاهای اشتعال زا توسط کشور مقابل اقدامات مربوطه را انجام دهند.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: در این بخشنامه همکاری جدی گمرکات داخلی با گمرکات مرزی مورد تاکید بوده و مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه به بالاترین مقام هر گمرک سپرده شده است.