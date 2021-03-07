به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی نژاد ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان کرمان بیان داشت: تاکنون در کشور سه پیک کرونا را پشت سر گذاشته‌ایم ضمن اینکه دو پیک، موج اول در تیر و مرداد و سیر صعودی قابل توجهی در آبان‌ماه و آذرماه داشتیم که پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: روند این بیماری در کشور ما رو به کاهش بود اما به دلیل درگیری بعضی استان‌ها همچون خوزستان مجدداً آمار رو به افزایش گذاشت ضمن اینکه در بقیه مناطق کشور روند بیماری به ثبات رسیده است.

رئیس علوم پزشکی کرمان گفت: در هفته‌های اخیر وضعیت استان کرمان نسبت به کشور به طور قابل توجهی خوب بوده اما باید کمک کنیم تا این وضعیت ثابت بماند تا شاهد افزایش آمار در استان نباشیم.

رشیدی‌نژاد تصریح کرد: در حال حاضر در استان ۱۲ شهر آبی، ۱۰ شهر زرد و یک شهر نارنجی داریم و طی هفته‌های گذشته شاهد آمار مرگ و میر و بروز بیماری در استان بودیم و در این رابطه از متوسط کشوری پایین‌تر هستیم.

وی گفت: در پیک آبان و آذر ۷۹۰ بیمار بستری قطعی در استان وجود داشت که هم‌اکنون به ۱۰۰ مورد رسیده که نتیجه اجرای طرح شهید سلیمانی بوده و این طرح عملکرد خوبی داشته و از ارگان‌های مثل بسیج، هلال احمر و … که در این طرح همکاری داشتند تشکر می‌کنم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه انجام تست‌ها نسبت به قبل سه برابر شده است، یادآور شد: اجرای طرح شهید سلیمانی باعث کاهش ۸۸ درصدی بیماران بستری قطعی در استان شده است.

وی اذعان داشت: پیک شهرستان‌های جنوبی در فصل گرم است، در این فصل به دلیل روشن شدن وسایل سرمایشی تجمع در منازل صورت می‌گیرد که در نهایت خطر شیوع را بالا می‌برد لذا بهتر است در و پنجره‌ها باز بماند.

رشیدی‌نژاد در خصوص روند بیماری در جیرفت هشدار داد و تصریح کرد: اگر وضعیت به همین منوال پیش برود شاهد پیک بعدی در این شهرستان خواهیم بود.

وی ادامه داد: ویروس جهش یافته در استان در گردش است و در حال حاضر در شهرستان سیرجان همه افرادی را که در این خوشه در تماس نزدیک بودند شناسایی کردیم ضمن اینکه تست ۷ مورد افراد مرتبط با این مورد مثبت اعلام شده است.

رشیدی‌نژاد گفت: در اوج پیک کرونا در ماه‌های آبان و آذر ۲۰۳ نفر مرگ و میر در استان کرمان به ثبت رسیده در حالی که طی دو هفته اخیر ۱۴ مورد مرگ و میر اتفاق افتاده یعنی بیش از ۹۳ درصد کاهش مرگ و میر داشتیم که نتیجه اجرای طرح شهید سلیمانی می‌باشد.

وی ادامه داد: تاکید جدی ما در خصوص کاهش ابتلاء به این بیماری همچنان استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری، شستن مکرر دست‌ها و تهویه هوا است.

رشیدی‌نژاد گفت: خریدهای شب عید، سفرهای استانی، کرونای انگلیسی، دید و بازدیدهای نوروزی (که کانون شعله ور شدن بیماریست)، جلسات پر ازدحام رسمی و غیر رسمی و …از جمله تهدیدات پیش روی استان در راستای افزایش آمار کرونا است ضمن اینکه به دلیل وجود مرقد شهید سلیمانی از سال گذشته استان کرمان هم به عنوان شهر زیارتی محسوب شده و ترددها در استان افزایش یافته است.