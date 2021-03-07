افتتاح یک مدرسه احداث شده توسط بنیاد برکت در سرپل ذهاب

مرزبان نظری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک مدرسه ۶ کلاسه در روستای بزمیرآباد شهرستان سرپل ذهاب توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه احداث و به بهره برداری رسید.



وی افزود: افتتاح مدرسه ۶ کلاسه روستای بزمیرآباد همزمان با آئین بهره برداری از ۱۰۰ مدرسه، ۳۵۰ مسجد و مرکز فرهنگی بنیاد برکت و انعقاد تفاهم نامه ساخت یک هزار مدرسه روستایی و عشایری در ۹ استان کشور صورت گرفت.



مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه با بیان اینکه مدرسه روستای بزمیرآباد در مساحت ۳۱۰ متر مربع احداث شده است، تصریح کرد: یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان اعتبار مورد نیاز برای احداث مدرسه مذکور توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تأمین شده و با مشارکت نوسازی مدارس استان کرمانشاه احداث شد.



به گفته نظری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه ۷۲ مدرسه با ۳۸۶ کلاس درس تاکنون احداث و به مردم این استان اهدا کرده است.