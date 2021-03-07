مرزبان نظری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک مدرسه ۶ کلاسه در روستای بزمیرآباد شهرستان سرپل ذهاب توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه احداث و به بهره برداری رسید.
وی افزود: افتتاح مدرسه ۶ کلاسه روستای بزمیرآباد همزمان با آئین بهره برداری از ۱۰۰ مدرسه، ۳۵۰ مسجد و مرکز فرهنگی بنیاد برکت و انعقاد تفاهم نامه ساخت یک هزار مدرسه روستایی و عشایری در ۹ استان کشور صورت گرفت.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه با بیان اینکه مدرسه روستای بزمیرآباد در مساحت ۳۱۰ متر مربع احداث شده است، تصریح کرد: یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان اعتبار مورد نیاز برای احداث مدرسه مذکور توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تأمین شده و با مشارکت نوسازی مدارس استان کرمانشاه احداث شد.
به گفته نظری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه ۷۲ مدرسه با ۳۸۶ کلاس درس تاکنون احداث و به مردم این استان اهدا کرده است.
مدیرکل نوسازی مدارس کرمانشاه خبر داد؛
افتتاح یک مدرسه احداث شده توسط بنیاد برکت در سرپل ذهاب
کرمانشاه- مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه از افتتاح یک مدرسه احداث شده توسط بنیاد برکت در شهرستان سرپل ذهاب خبر داد.
مرزبان نظری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک مدرسه ۶ کلاسه در روستای بزمیرآباد شهرستان سرپل ذهاب توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان کرمانشاه احداث و به بهره برداری رسید.
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