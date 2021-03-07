۵۲۲ پروژه نیمه تمام خراسان جنوبی تا پایان دولت تکمیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۵۲۲ پروژه نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در سطح دستگاه‌های استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها باید تا پایان دولت تکمیل شوند، اظهار کرد: فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در توزیع اعتبارات، پروژه‌های با درصد پیشرفت بالا را در اولویت قرار دهند.

ملانوری بیان کرد: ۲۰۰ پروژه ملی و استانی هم مانده اعتبار دارند که دستگاه‌ها مکلفند با همراهی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، روند اجرای این پروژه‌ها را شتاب ببخشند.

وی با بیان اینکه فروش املاک مازاد دستگاه‌ها باید براساس کار کارشناسی و با رعایت صرفه و صلاح استان انجام شود، افزود: از دستگاه‌ها خواستاریم با دقت کامل نسبت به اعلام مازاد بودن املاک خود اقدام کنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ما مکلف به اجرای قانون هستیم بنابراین املاک دارای مصوبه باید توسط دستگاه‌ها عرضه شوند، گفت: همچنین اعتبارات حاصل از فروش این املاک برای تأمین زیرساخت‌های استان جذب شود.

ملانوری با تاکید بر اینکه طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی باید بر مبنای کار پژوهشی باشد، افزود: نیاز است پایان نامه‌های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا به سمت نیازهای استان سوق داده شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در جذب منابع مالی و اعتبارات ملی تلاش بیشتری کنند، اظهار کرد: همچنین پروژه‌های برای دستگاه‌های معین در مناطق مرزی باید به گونه‌ای تعریف شود که معطل اعتبارات دولتی نمانند.

وی با اشاره به آتش‌سوزی در گمرک ابونصر فراهی افغانستان در همجواری گمرک ماهیرود بیان کرد: اگرچه این حادثه به حوزه سرزمینی ما خسارتی وارد نکرد اما ضعف‌های موجود باید رفع شود.