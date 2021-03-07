ارسال ۱۰۰ کانکس از فارس به سی سخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله رحیمی در مراسم رزمایش کمک‌های مومنانه که در آستانه عید سعید مبعث به میزبانی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد، فارس را در نیکوکاری و نیک اندیشی الگوی کشور دانست و گفت: مردم فارس همواره در همه عرصه‌های دشوار یاری رسان نیازمندان بوده‌اند.

او با بیان اینکه علاوه بر ۱۰۰ کانکس اهدایی فارس به زلزله‌زدگان سی‌سخت، کمک‌های امدادی نیز در زمینه‌ها و طی مراحل مختلف انجام شده است، گفت: با توجه به شرایط شیوع کرونا، تأمین اقلام بهداشتی از ضروریات بود که با حمایت و همراهی خیران انجام شده است.

استاندار فارس نیاز به تأمین مسکن و تسهیل ازدواج را از نیازهای امروز جامعه برشمرد و با بیان اینکه در این راستا ۱۰ هزار واحد مسکونی برای ایثارگران در نظر گرفته شده است، افزود: در زمینه گازرسانی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

وی اهدای ۲ هزار سری جهیزیه به ارزش ۳۷ میلیارد تومان میان زوج‌های بی‌بضاعت، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، کمک به مراکز بهداشتی و درمانی، اعطای ۱۵۰۰ وام قرض‌الحسنه و کمک به درمان بیماران خاص را از دیگر اقدامات انجام شده در قالب رزمایش کمک‌های مؤمنانه در استان فارس اعلام کرد.

استاندار فارس افزود: هزار میلیارد تومان کمک به کشاورزان خسارت دیده از سرمازدگی در نظر گرفته شده است و برای افزایش ۲ برابری این کمک‌ها در سال آینده، تلاش خواهیم کرد.