استقلال بعد از شکست فولاد ریکاوری کرد/ مهدی پور به تمرین بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال تهران پس از پیروزی برابر فولاد خوزستان ظهر امروز در زمین ورزشگاه نفت تهرانسر برگزار شد.
* فرهاد مجیدی قبل از شروع تمرین دقایقی با شاگردانش صحبت کرد.
* مهدی مهدی پور که به دلیل سرماخوردگی دیدار برابر فولاد را از دست داده بود، امروز در تمرین حاضر شد.
* داریوش شجاعیان در تمرین امروز به طور اختصاصی کار کرد.
* بازیکنانی که برابر فولاد خوزستان در ترکیب اصلی به میدان رفته بودند زیر نظر مربی بدنساز تیم ریکاوری کرده و سایر بازیکنان هم در تمرینات تاکتیکی تیم شرکت کردند.
تیم فوتبال استقلال تهران روز پنجشنبه ۲۱ اسفندماه و از مرحله یک شانزدهم جام حذفی به مصاف پیکان تهران خواهد رفت.
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