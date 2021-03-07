۳ بیمار کرونایی درچهارمحال و بختیاری جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر یکشنبه با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در هفدهمین روز از اسفندماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۱ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۳۸ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست ۷ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: هم اکنون ۱۰۰ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۶۵ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تأیید بیماریشان هستند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سه مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۷۸۲ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: هم اکنون ۱۰ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.