به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر یکشنبه در نشست با گروه متقاضی سرمایه گذاری در محدوده‌ی حرم مطهر حضرت معصومه (س) طی سخنانی با اشاره به ویژگی‌های مذهبی شهر مقدس و ضرورت توسعه‌ی زیرساخت‌های گردشگری در شهر قم گفت: مدیریت استان قم مصمم به حمایت از سرمایه گذاری در حوزه‌ی گردشگری، زیارت و خدمات می‌باشد.

استاندار قم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را بهترین راهکار برای اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ی زیر ساخت‌ها دانست و افزود: از همه ظرفیت‌های قانونی برای پشتیبانی از سرمایه گذاران دارای اهلیت و سابقه درخشان بهره خواهیم گرفت.

وی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه‌ی زیرساخت‌های اطراف حرم مطهر بیان کرد: بایستی با توجه به اسناد بالادستی و طرح حرم تا حرم، این طرح سرمایه گذاری پیش برده شود.