شهرداری ارومیه با شکست هراز به فینال صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های هراز آمل و شهرداری ارومیه امروز یکشنبه از ساعت ۱۴ در دومین بازی خود در نیمه نهایی لیگ برتر والیبال مقابل هم صف آرایی کردند.

شاگردان پیمان اکبری در تیم شهرداری ارومیه که بازی نخست خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند برای صعود به فینال به پیروزی در این دیدار نیاز داشتند. در پایان تیم شهرداری ارومیه به سختی و با نتیجه سه بر دو پیروز و راهی فینال شد. هراز آمل نیز به دیدار رده بندی راه یافت.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۲۳ به سود هراز آمل

ست دوم: ۲۵ بر ۲۴ به سود شهرداری ارومیه

ست سوم: ۲۵ بر ۱۷ به سود شهرداری ارومیه

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ به سود هراز آمل

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۰ به سود شهرداری ارومیه