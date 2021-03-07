تعداد مبتلایان کرونا در استان بوشهر سه رقمی شد/ یک روز بدون فوتی

سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد مبتلایان کرونا در استان بوشهر اظهار داشت: همه افراد باید با جدیت پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند تا از این وضعیت عبور کنیم.
وی خواستار پرهیز از سفر به استانهای پرخطر و مهمان پذیرفتن از این استانها شد و بیان کرد: از همه مردم استان میخواهیم که دورهمیها را به حداقل رسانده و استفاده از ماسک را فراموش نکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: طی شبانهروز گذشته ۲۸ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شده و ۱۰ بیمار نیز با حال خوب از این بخشها مرخص شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون ۱۰۸ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۱۱ نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری بوده و دو نفر به کمک دستگاه تنفس دارند.
کشمیری مجموع جانباختگان کرونا در استان بوشهر را ۸۹۳ مورد عنوان کرد و افزود: تاکنون ۲۰ هزار و ۷۲۲ مورد مثبت کرونا در استان بوشهر شناسایی شده است.
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