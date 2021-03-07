تعداد مبتلایان کرونا در استان بوشهر سه رقمی شد/ یک روز بدون فوتی

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه امروز فوتی کرونایی در استان نداشته‌ایم، گفت: تعداد مبتلایان کرونا در استان بوشهر سه رقمی شد و به ۱۰۸ نفر رسید.