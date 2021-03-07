به‌گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، محمدعلی آقازیارتی اظهار کرد: پس از بررسی‌های اولیه که روز گذشته از بنای تاریخی امامزاده احمد در روستای هزاوه شهرستان اراک انجام شد؛ رفع رطوبت صعودی بنا با مشارکت اوقاف شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک، افزود: انجام مرمت این بنای تاریخی در حدود ۳ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که مقرر شد پس از برآورد نهایی نسبت به مرمت آن اقدام شود.

وی خاطر نشان کرد: این بنای تاریخی مربوط به دوره ایلخانی است که در دوره قاجار بخش‌هایی به آن الحاق شده است، بنا دارای یک گنبد مخروطی است و از یک فضای چهارضلعی تشکیل شده است. ورودی بنا در ضلع شمال قرار دارد و عمده تزئینات آن آجرکاری و کاشی کاری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک یادآور شد: امامزاده سید احمد روستای هزاوه به شماره ۳۰۱۳۲ در تاریخ ۸۹/۱۱/۱۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.