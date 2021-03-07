به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانگیرزاده بعد از ظهر یکشنبه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با امام جمعه اردبیل اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی در یک سال گذشته به امور توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در پارس‌آباد و بیله‌سوار بی‌توجهی کرده و همچنان در شهرستان اصلاندوز هیچ‌گونه زیرساختی در این زمینه مهیا نشده است.

وی به رکود ۸۳ درصدی ناحیه صنعتی روح‌کندی در بیله‌سوار اشاره کرد و گفت: تنها ۱۷ درصد این شهرک و واحدهای صنعتی آن فعال است و مابقی به تعطیلی کشیده شده است.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما هیچ‌گونه جواب قانع‌کننده‌ای را از مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل در جهت توسعه مجموعه‌های تولیدی و صنعتی در این منطقه دریافت نکردیم و به نوعی اکثر سرمایه‌گذاران را مدیرعامل شهرک‌های صنعتی فراری داده است.

فراری دادن سرمایه گذاران با طرح مباحث شبهه‌انگیز

جهانگیرزاده افزود: اخیراً برای راه‌اندازی شهرک مرزی مشترک در پارس‌آباد با کارشکنی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان برخی غفلت‌ها و بی‌توجهی‌ها را شاهد هستیم که به نظر می‌رسد به جای تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در این منطقه خود مدیرعامل با طرح مباحث شبهه‌انگیز سعی کرده تا سرمایه‌گذار فراری باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ما در هشت ماه اخیر به دنبال سرمایه‌گذاران متعدد برای حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی پارس‌آباد و بیله‌سوار بودیم اما بروکراسی زائد اداری به ویژه در شهرک‌های صنعتی و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل مانع از حضور رغبت‌انگیز سرمایه‌گذاران شده است.

جهانگیرزاده اضافه کرد: به هیچ وجه ما از عملکرد مدیرعامل شهرک‌های صنعتی و همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رضایت نداریم و کارشکنی‌های آنها مانع توسعه صنعتی در شمال استان اردبیل شده است.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شهرک‌های صنعتی بیله‌سوار و پارس‌آباد زیرساخت‌ها به حال خود رها شده و هیچ‌گونه حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در این منطقه نمی‌شود به طوری که ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها در شمال استان اردبیل در حوزه صنعت و معدن وجود ندارد.

وی به وضعیت نامناسب خیابان‌ها و کوچه‌های شهرک‌های صنعتی و زیرساختی‌های نامناسب در این مناطق اظهار کرد: حتی در ناحیه صنعتی شماره دو پارس‌آباد آب شرب وجود ندارد و هیچ‌گونه زیرساخت فاضلاب و آسفالت معابر به انجام نرسیده است.

جهانگیرزاده تصریح کرد: در شهرستان اصلاندوز که بیش از یک سال از شهرستان شدن آن می‌گذرد، ناحیه صنعتی بلاتکلیف رها شده و مدیران استان در این زمینه جوابگو نیستند.