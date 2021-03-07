صنعتگران از تأمین مواد اولیه با واسطه ناراضی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: در سفر یک روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اردبیل در کنار افتتاح ۲ واحد تولیدی و صنعتی، شاهد بازدید از چندین واحد در حال توسعه صنعتی در استان بودیم که قطعاً وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمهیدات لازم کمک کار این سرمایه‌گذاران خواهد بود.

وی دو واحد افتتاحی را شامل کارخانه تولید ام. دی. اف با ظرفیت مناسب اعلام کرد و گفت: با افتتاح این کارخانه استان اردبیل به قطب تولید و تأمین ام. دی. اف کشور تبدیل خواهد شد به طوری که ۳۵ درصد نیاز کشور از طریق استان اردبیل تأمین خواهد شد.

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل به راه‌اندازی مجدد مجتمع نساجی به عنوان واحد بزرگ نساجی اشاره کرد و افزود: بعد از ۱۰ سال این کارخانه که در تملک بانک عامل بود، توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی بازسازی شده و به بهره‌برداری رسید.

عزیزی به بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجموعه‌های تولیدی نیز اشاره کرد و ادامه داد: بی‌نظیرترین پروژه‌های صنعتی در شهرک خصوصی در حال اجراست که جز شهرک‌های ممتاز و درجه یک صنعتی غیردولتی در کشور محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این مجموعه‌های تولیدی سعی بر تقویت ارزش افزوده در بخش تولید است که در کنار ایجاد فرصت‌های اشتغال، صادرات‌محور بودن این محصولات نیز یک مزیت به شمار می‌رود.

عزیزی به بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدهای صنعتی در شهرستان پارس‌آباد و گرمی اشاره کرد و ادامه داد: اکثر شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان اردبیل فعال هستند و طرح‌های توسعه آنها مدنظر است.

فاز سه شهرک شماره ۲ اردبیل در مرحله تملک زمین است

وی اضافه کرد: با تکمیل ظرفیت شهرک صنعتی شماره یک اردبیل، شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل نیز به مرحله تکامل رسیده و فاز سه آن به مساحت ۳۱۲ هکتار در مرحله تملک زمین است که امیدواریم با توسعه این شهرک تا یک‌هزار هکتار زیرساخت‌های مورد نیاز نیز با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین شود.

عزیزی حضور سرمایه‌گذاران را در این مناطق کم برخوردار همراه با مشوق‌های تولیدی اعلام کرد و گفت: ما شاهد افتتاح کارخانه تولید کاغذ از سنگ در اردبیل بودیم که چنین واحدهای صنعتی انتظار دارند از طریق معادن و مزایده‌های برگزار شده، مواد اولیه آنها به نوعی تأمین شود.

وی بیان کرد: عمده سرمایه‌گذاران استان اردبیل انتظار دارند تا تأمین مواد اولیه آنها بدون واسطه انجام شده و فرصت سرمایه‌گذاری بیشتر با تسهیل امور فراهم آید.

۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به صنعتگران اردبیل پرداخت می‌شود

عزیزی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی در حمایت از صنعتگران استان به عنوان تسهیلات کم بهره پرداخت کند که این امر می‌تواند صنعت استان را متحول کند.

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: ما در تأمین مواد اولیه در اغلب واحدهای صنعتی و تولیدی برخی موانع و مشکلات را شاهد هستیم که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌ایم در این زمینه استان‌های کمتر توسعه یافته نظیر اردبیل را کمک و پشتیبانی کنند.