لایحه منطقه آزاد هفته آینده در تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: در کنار منطقه آزاد تجاری استان اردبیل، مناطق آزاد هشت استان دیگر در این لایحه مورد تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت که انتظار می‌رود در آستانه سال نو نویدی مبارک برای مردم استان داده شود.

وی تصریح کرد: در رایزنی‌هایی که با مسئولان مجمع شروع کردیم، امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه از سال آینده مناطق آزاد تجاری در استان اردبیل اجرایی شده و در مسیر توسعه استان گشایش واقعی را شاهد باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل به محرومیت استان اردبیل در بخش صنعت اشاره کرد و گفت: هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری صنعتی کلان به مانند برخی از استان‌ها در اردبیل انجام نشده و ما امیدواریم در دور جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد تحول صنعتی در استان باشیم.

بدری موقعیت استراتژیک استان اردبیل را یادآور شد و افزود: این موقعیت ایجاب می‌کند تا اردبیل از تحول صنعتی کشور بی‌نصیب نماند و بتواند به اندازه کافی در بهره‌مندی از توسعه صنعتی مسیر هموارتری را طی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ما انتظار داریم دو شرکت عظیم ایمیدرو و ایدرو در اردبیل سرمایه‌گذاری‌های اولیه را انجام دهند تا با همکاری بخش خصوصی در این حوزه توانمندی‌ها بیش از گذشته رونق بگیرد.

بدری به سرمایه‌گذاران بومی و نیروی انسانی توانمند در اردبیل برای حضور قدرتمندانه در بخش صنعت اشاره کرد و ادامه داد: هر چند این کارآفرینان و صنعتگران کمترین تسهیلات را در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما همواره بیشترین اشتغال و جذب نیروی انسانی را داشتند.

وی بیان کرد: ما باید حمایت همه‌جانبه را از این سرمایه‌گذاران بی‌ادعا داشته باشیم که در سفر وزیر مقرر شد ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در کنار سرمایه‌گذاری ۲ شرکت ایمیدرو و ایدرو در استان اردبیل در بخش صنعت و معدن، در تلاش هستیم تا صنایع قطعه‌سازی را در استان با کمک شرکت‌های خودروسازی توسعه دهیم تا یک حرکت تحولی و جهش مناسب در این مسیر اتفاق بیافتد.