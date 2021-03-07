۷۵۰ میلیارد تومان در حوزه «آی. تی. سی»تهران سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر یکشنبه در کارگروه دولت الکترونیک اظهار داشت: استان تهران در شاخص‌های توسعه یافتگی فناوری اطلاعات و همچنین توسعه دولت الکترونیک در سال ۹۹ در کشور رتبه اول را کسب کرده است.

محسنی بندپی با بیان اینکه در سال ۹۹ در استان تهران بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان در حوزه آی. تی. سی سرمایه گذاری شده است گفت: بارها بر توسعه دولت الکترونیک که امروزه نقش این مقوله در کاهش آلودگی هوا و کاهش مراجعات حضوری شهروندان به دستگاه‌های اجرایی به ویژه در شرایط کرونایی انکار ناپذیر است تاکید شده است.

استاندار تهران بیان کرد: در حال حاضر بالای ۹۵ درصد روستاهای بیش از ۲۰ خانوار در استان تهران از اینترنت پرسرعت بهره مند هستند و امروزه توسعه خدمات الکترونیک به واسطه شفاف سازی و صرفه جویی در وقت شهروندان یک انتخاب برای دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه الزام است.

وی افزود: شرایط کرونا توسعه دولت الکترونیک را ضروری‌تر از قبل کرده و در شرایط کنونی که با شکنندگی اوضاع کرونا در استان تهران مواجه هستیم به واسطه توسعه دولت الکترونیک می‌تواند باعث کاهش مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی را در پی داشته باشد.

محسنی بندپی اظهار داشت: ملاک ارائه خدمات از سوی نهادها به شهروندان صرفاً شماره ملی است و نیازی به دریافت کپی شناسنامه و سایر مدارک هویتی برای ارائه خدمت از شهروندان نیست.