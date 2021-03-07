به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل سفر اظهار داشت: در استان تهران با همه ابعاد پیچیدگی امروز شرایط نسبتاً با ثباتی را به لحاظ مدیریت کرونا شاهد هستیم.

استاندار تهران گفت: امسال ۳ درصد افزایش سفر و ۱۱ درصد کاهش فوتی‌ها را در تصادفات در استان تهران شاهد بودیم و همه فرمانداران و بخشداران باید نهایت همکاری را با پلیس راهور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه دیدگاهی که وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم در شرایط کرونا دارد مبنی بر محدودیت سفر در ایام‌نوروز است افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که سفر شهروندان به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است و البته سفر شهروندان به شهرهای زرد و آبی بلامانع است.

محسنی بندپی بیان داشت: افرادی که با تست مثبت کرونا هستند حتماً باید از ادامه سفر منع شوند و باید نظارت‌ها در این خصوص تشدید شود.

استاندار تهران با بیان اینکه علیرغم برگزاری چندین جلسه در خصوص تجمیع دست فروشان در سطح شهر تهران در نقطه‌ای خاص اما هنوز اقدامی از سوی شهرداری تهران در این خصوص صورت نگرفته است عنوان داشت: عملیات عمرانی اعم از حفاری در استان تهران در بازه زمانی ۲۰ اسفند تا ۱۸ فروردین در استان تهران متوقف خواهد شد.

وی افزود: هیچ گونه افزایشی برای فروش بلیط در حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و هوایی را نباید شاهد باشیم و باید زمینه‌های ماندگاری شهروندان استان تهران را ایام عید نوروز را به ویژه در این مقطع که با بیماری کرونا مواجه هستیم.