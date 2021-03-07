نگاه لااُبالی مدرن و متحجرانه، دو تهدید نسبت به زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم نخستین سالگرد درگذشت فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی، ضمن تسلیت این ضایعه، گفت: نبود ایشان را فقدان بزرگی برای مجلس دانست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حوزه زنان با دو موضوع مسأله سازی و مسأله شناسی مواجه هستیم، عنوان کرد: مسأله سازی در حوزه زنان باعث می‌شود گاهی در مسیر حاشیه‌ای افتاده و روند بی خاصیتی را طی کنیم در حالی که زنان نقش بی بدیلی در جامعه پردازی و تمدن سازی دارند.

وی در ادامه با اشاره به تهدیداتی که متوجه حوزه زنان است، اظهار داشت: نگاه لاابالی مدرن دنیا، زنان را به عنوان ابزار می بیند و از سوی دیگر نگاه متعصب و متحجر، زنان را به سمت سرخوردگی می‌برد.

قالیباف همچنین با بیان اینکه زن و مرد به لحاظ آزادی و آزادگی انسان، تفاوتی با یکدیگر ندارند، عنوان کرد: صرفاً از جهت ساختار شرعی، زیستی و فطری تفاوت‌ها و استثنائاتی میان زنان و مردان وجود دارد.

رئیس قوه مقننه در ادامه به دیدگاه و روش امام راحل (ره) در برخورد با زنان اشاره و بیان کرد: ایشان انقلاب را با اعتقاد به سنت‌های الهی به سرانجام رساند و در این مسیر به مردم باوری معتقد بود و زن و مرد را تفکیک نمی‌کرد؛ آن زمان نگاه جامعه به عدم حضور زنان معتقد بود و امام (ره) این دیدگاه را شکست.

وی افزود: امام خمینی (ره) هر دو نگاه متحجرانه و ابزاری را نسبت به زنان از بین برد و اجازه رشد زن‌ها در جامعه را داد و البته در کنار آن معتقد بود رسالت زنان رشد دادن است که از این رو باید خود نیز رشد پیدا کنند؛ رشد از نظر ایشان به معنای خودنمایی نیست بلکه به معنای شکوفایی انسانیت و دیانت انسان بوده که ضامن سعادت دنیوی و اخروی است.

قالیباف همچنین به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سفر ایشان به بجنورد اشاره کرد و یادآور شد: ایشان معتقدند نباید کاری کنیم که زنان در دو راهی قرار بگیرند که به مسئولیت‌های فطری و خانوادگی رسیدگی کنند و یا مسئولیت اجتماعی بپذیرند لذا باید به گونه‌ای گام برداریم که بانوان در هر دو وجه رشد پیدا کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه زنان باید بتوانند انتخاب آگاهانه و آزادانه داشته باشند، ابراز داشت: نباید با نگاه لابالی مدرن به زنان نگاه کنیم که زن به سمت مرد شدن برود همچنین نباید آنقدر بسته و متحجرانه با آنها رفتار کرد که زن در جامعه سرخورده شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بنده به عنوان مسئول حق ندارم فقط سخنرانی کنم بلکه باید کارنامه خود را نیز در قبال سخنان و باور خود درباره زنان ارائه کنم، یادآور شد: برخی تصور می‌کنند زنان کارآمدی در قبال مسئولیت‌های اجتماعی ندارند در حالی که زمانی که در ناجا و شهرداری فعالیت می‌کردم، به عنوان یک مدیر هر کجا مسیر را برای حضور زنان باز گذاشتم، آنها در آن عرصه از مردان موفق تر عمل کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمان حضور در شهرداری تهران نیز حضور و موجودیت زنان را لحاظ کردم و امروز نیز در مجلس برای تحقق این رسالت، در قانون گذاری توجه ویژه ای داریم.

وی افزود: امروز نباید از کسانی که برای زنان مسأله سازی کرده و ما را از مسئولیت اصلی نقش زنان در گام دوم انقلاب دور می‌کنند، غفلت کنیم؛ همچنین مسأله سازی ها نباید ما را از مسأله شناسی در حوزه زنان و به دنبال آن قانونگذاری در این حوزه دور کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: فراکسیون زنان مجلس و نمایندگان نیز مسیر حمایت قانونی از زنان را دنبال می‌کنند و به حاشیه‌های نمی‌پردازند.