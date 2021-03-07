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۱۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۳۷

وزیر میراث فرهنگی:

صادرات صنایع دستی کشور به ۶۰۰ میلیون دلار رسید

صادرات صنایع دستی کشور به ۶۰۰ میلیون دلار رسید

گرگان- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: حجم صادرات صنایع دستی از کشور با احیای ۹۹ رشته صنایع دستی به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهارکرد: تعداد گردشگران خارجی تا قبل از کرونا سالانه به بیش از هشت میلیون نفر رسیده بود و درآمد سالانه این بخش ۲.۸ درصد درآمد سالانه کشور را به خودش اختصاص می دهد.

مونسان گفت: تعداد تخت های اقامتی کشور در طول خدمت دولت جاری دو برابر شده و به ۴۷۱ هزار تخت رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: حجم صادرات صنایع دستی از کشور با احیای ۹۹ رشته صنایع دستی به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

گفتنی است که وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر دو روزه خود به گلستان قراره فردا به طور متمرکز با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور ۳۲۰ خانه تاریخی مرمت شده را افتتاح کندو

همچنین ۶۳ طرح گردشگری استان هم با اعتبار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات ساخت آن آغاز می شود.

کد مطلب 5164250

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