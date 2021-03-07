به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی عصر امروز در نشست خبری با حضور رسانه‌های استانی و شهری تبریز گفت: دولت یازدهم و دوازدهم از معدود دولت‌هایی بود که برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام همت کرد و با وجود مشکلات تحریم و عدم فروش نفت روی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تمرکز کرد.

وی سپس با بیان اینکه تلاش می‌شود تا پایان دولت بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام استان تکمیل و به بهره برداری برسد، افزود: سد پیغام چایی در کلیبر نیمه تمام است و سد خداآفرین نیز تکمیل شده ولی در پایاب و بهره برداری هنوز نیاز به اقداماتی هست. بیمارستان هزار تخت خوابی تبریز نیز آغاز شده و جزو پروژه‌های مشارکتی است.

بهبودی ادامه داد: بیمارستان مردانی آذر خیرساز بوده و اکنون در مرحله تجهیز قرار دارد. دو شهرک خصوصی صنعتی در حاشیه شهر تبریز توسط بخش خصوصی و با مشارکت دولت احداث می‌شود.

وی گفت: احیای دریاچه ارومیه نیز از ابتدا یکی از اولویت‌های دولت بود، اکنون نیز دریاچه در وضعیت خوبی قرار دارد و بعد از اجرای اقدامات مختلفی، اکنون توانسته خود را تثبیت کند.

بهبودی در خصوص پروژه‌هایی که تا پایان دولت در استان افتتاح می‌شوند، گفت: بیمارستان مردانی آذر، پایاب سرد خداآفرین، مدول دوم فاضلاب تبریز، انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه و افتتاح پروژه راه آهن بستان آباد- خاوران تبریز از مهمترین پروژه‌های نیمه تمامی است که تا پایان دولت فعلی در استان افتتاح می‌شوند.

وی از رتبه هشت تا ۱۰ کشوری استان در فضای کسب و کار خبر داد و گفت: استان ظرفیت‌های بزرگی در زمینه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی، تولیدی و کشاورزی دارد.

بهبودی افزود: ۲۷۰۰ پروژه در استان اجرا می‌شود که از این تعداد ۱۲۰۰ پروژه مستمر بوده و بقیه غیرمستمر است. تخصیص اعتبارات در این سه سال ۵۰ درصد بوده و دلیل طول عمر ساخت و بهره برداری از پروژه‌ها همین موضوع اختصاص بودجه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی سپس گفت: از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی درآمدی استان در سال آینده، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خواهد بود.

بهبودی ادامه داد: این رقم نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد کرده و۹۰ درصد از درآمدهای وصولی استان مربوط به مالیات و ۱۰ درصد هم که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است از محل ادارات دیگر و همچنین گمرک تأمین می‌شود.

وی گفت: در سال آینده دولت در قالب اعتبارات ملی و استانی در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی تقریباً سه برابر وصولی مالیات به استان منابع تزریق می‌کند.