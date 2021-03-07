اقتصاد کشور نیازمند تحول/ اخذ تصمیمات مهم در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی امروز یکشنبه در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان اظهار داشت: اکنون با حادثه تلخی مواجه هستیم و علت آن این است که ملت خیز بلندی برداشته اما به سنگری به نام اقتصاد که می‌رسد متوقف می‌شود و از بیرون و داخل بمباران صورت می‌گیرد.

وی افزود: گام اول را در بُعد نهادهای سیاسی و دفاعی و امنیتی قوی برداشتیم اما در گام دوم که تحول در حوزه اقتصادی و فرهنگی باید صورت گیرد شاهد هستیم که مردم در حال اذیت شدن هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور قرار دارند اما نه تنها حمایت نمی‌شوند بلکه مورد شماتت قرار می‌گیرند، همه کاری صورت می‌گیرد و دست و پای آنها بسته می‌شود، یا شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند بخشنامه‌ای از بانک مرکزی صادر می‌شود و تمام اوضاع صادرات بر هم زده می‌شود.

رضایی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی کشور جز ضعیف‌ترین دیپلماسی کشورهای جهان است.

وی اظهار کرد: یا دستی در کار است که با دشمنان که محاصره اقتصادی کرده اند همکاری می‌کنند یا فهم کافی وجود ندارد و جهل عمیقی حاکم است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: نفوذی که در اقتصاد و بورس وجود دارد نمی‌گذارد رونق اقتصادی شکل بگیرد، مصمم هستیم و از این پس اجازه نخواهیم داد روند تخریبی و فروپاشی کشور ادامه پیدا کند، در این راستا تصمیمات مهمی در برنامه هفتم خواهیم گرفت و باید تحولات در اقتصاد کشور صورت گیرد.

رضایی اضافه کرد: سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مبدا و تصمیمات مهمی در اقتصاد کشور می‌شود، شجاعانه پیش خواهیم رفت و کارآفرینان باید در این راستا به ما کمک کنند.

وی گفت: صادرات در سال ۹۸، ۴۱ میلیارد دلار و واردات ۴۳ میلیارد دلار ارزش گذاری شد اما در همان سال واردات ما ۲۵ درصد وزنی صادرات بود که مشخص است صنعت در حوزه‌های مختلف حمایت نمی‌شود و وجود ندارد، صنعت باید با زندگی مردم منطقه هدفمند شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: زنجیره ارزشی کسب و کار بسیار مهم است که باید در صنعت به آن توجه شود، اگر بخواهیم زنجیره کالایی ایجاد کنیم باید ایالت‌های اقتصادی ایجاد شود باید رقابت اقتصادی، هویتی و استانی بین استان‌های کشور شکل بگیرد.

رضایی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ایالت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود و نیروی ماهر هر استان که در حال مهاجرت هستند حمایت خواهند شد تا شرایط لازم برای فعالیت آنها در استان‌ها به وجود آید، محرومیت را از چهره لرستان خارج خواهیم کرد.