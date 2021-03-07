«زمین» باید متولی واحدی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مهردادی امروز در نشست خبری به خبرنگاران گفت: تعدد دستگاههای متولی و مرتبط با زمین در برخی موارد باعث میشود تا کارها بر زمین بماند و این درست نیست.
وی ادامه داد: یک سری هم پوشانیهایی بین متولیان وجود دارد، ۱۰ دستگاه مختلف متولی زمین هستند که باید زمین متولی واحدی داشته باشد.
مهردادی با بیان اینکه ۵۹ اطفای حریق در جنگلها و مراتع آذربایجانشرقی انجام شده است، گفت: بیشترین آتش سوزی مراتع در استان مربوط به شهرستان میانه است. صیانت از جنگلها نیروی حفاظتی میخواهد.
وی با تاکید بر اینکه آفات پروانه دم قهوهای در پنج هزار هکتار از جنگلهای ارسباران جمع آوری شد، ادامه داد: برای اولین بار در کشور این آفات توسط عملیات مکانیکی جمع آوری شد.
مهردادی با اشاره به اینکه سرانه جنگل در کل جهان ۷ هزار مترمربع در ایران ۱۷۰۰ متر مربع و در استان نیز ۷۰۰ متر مربع یا هفت صدم است، افزود: یکی از سیاستهای منابع طبیعی از سال ۹۸ موضوع کاشت میشود به طوری که یک میلیون اصله درخت مورد هدفگذاری قرار گرفت.
مهردادی ادامه داد: ۱۸۸ هزار هکتار جنگلهای استان که از این مقدار ۱۶۴ هزار هکتار متعلق به جنگلهای ارسباران در ۶ شهرستان است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: مساحت استان که در حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار است و طبق آخرین کاداستر انجام گرفته دو میلیون و ۸۱۱ هزار هکتار اراضی ملی است. کل کاداستر استان در سال ۱۴۰۰ باید به پایان برسد.
وی سپس در خصوص طرح تنفس جنگلهای شمال نیز گفت: تنفس جنگلهای شمال یک قانون ۱۰ ساله است که چون صنایع چوبی گسترش پیدا کردهاند و به چوب نیاز دارند برای همین فشار به جنگلهای سایر مناطق کشور وارد شده است.
مهردادی ادامه داد: در جنگلهای ارسباران هیچ فردی حق قطع درخت را ندارد. قطع درختان در اراضی غیرملی و گونههای غیرجنگلی و خارج از جنگل اگر متعلق به افراد و زمین شخصی باشد بلا مانع است که در این صورت افراد باید از سازمان جهاد کشاورزی مجوز بگیرند و با نظارت منابع طبیعی جابه جایی صورت بگیرد.
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