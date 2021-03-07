شب فرهنگی ایران - قزاقستان موجب فصل جدید روابط دو کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر احمد تجری شامگاه یکشنبه در جلسه شب فرهنگی ایران و قزاقستان اظهارکرد: گلستان به عنوان گنجینه اقوام ایران زمین و نگارستان اقوام شناخته شده و این موضوع باعث شده که ظرفیت‌های بالایی در زمینه گردشگری فرهنگی داشته باشد.

وی افزود: صنایع دستی، فرهنگ، پوشش، گویش و غذاهای سنتی اقوام باعث شده گلستان در زمینه گردشگری از غنا و جذابیت بسیار بالایی برخوردار باشد.

تجری بیان کرد: یکی از اقوام برجسته قوم قزاق است که در گلستان طی سال‌های متمادی زندگی می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان ادامه داد: ظرفیت صنایع دستی قزاق سبب شده که رشته صنایع دستی قزاق دوزی در کشور ایجاد شود.

تجری اضافه کرد: گلستان ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری زیادی همچون مراکز اقامتی، هتل، بوم گردی، مجتمع‌های فرهنگی و واحدهای پذیرایی و غیره داشته که می‌تواند در تقویت روابط فرهنگی ایران و قزاقستان نقش موثری داشته باشد.

وی بیان کرد: می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های کشور قزاقستان، صنایع دستی استان را هم تقویت کنیم.

تجری گفت: این نشست و برنامه‌ها شروعی برای فصل جدید گردشگری و صنایع دستی ایران و قزاقستان است.