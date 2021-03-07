عربستان سعودی حمله پهپادی به بندر «رأس تنوره» را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، یک مقام آگاه در وزارت انرژی عربستان سعودی خبر حمله پهپادی به یکی از انبارهای ذخیره نفت شرکت آرامکو واقع در شهر بندری رأس تنوره را تأیید کرد.
بنا به گفتههای این مقام عربستانی، پهپادی که یک تانکر نفت خام در شهر رأس تنوره را هدف قرار داد، از سمت دریا پرواز کرده و همچنین قطعاتی از یک فروند موشک بالستیک در نزدیکی منطقه مسکونی آرامکو در شهر ظهران سقوط کرده است.
مقامات وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کردند که این حملات هیچ کشته و زخمی یا خسارتی به همراه نداشته است.
در بیانیهای که از سوی خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر شد، یک منبع آگاه در وزارت انرژی این کشور با چشمپوشی از جنایات وحشیانه ائتلاف سعودی علیه مردم مظلوم یمن مدعی شد: «این حملههای خرابکارانه نقضِ فاحش تمام قوانین و هنجارهای بینالمللی است و به میزانی که این حملههای ناجوانمردانه و خائنانه خاک پادشاهی [عربستان] را هدف قرار میدهند، به میزانی وسیعتر، به اقتصاد جهانی نیز حمله میکنند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «پادشاهی [سعودی] از تمام کشورهای جهان و سازمانهای جهانی میخواهد تا در برابر این گونه اقدامات که اهداف غیرنظامی و تأسیسات حیاتی را مستقیماً نشانه گرفته و امنیت و ثبات چرخه تأمین انرژی در جهان را- به دلیل اثرگذاری بر امنیت صادرات نفت، آزادی تجارت جهانی، حمل و نقل دریایی و همچنین بالا بردن احتمال وقوع بلایای زیست محیطی در سواحل و آبهای سرزمینی همچون نشت نفت یا محصولات نفتی- هدف قرار میدهد، ایستادگی کنند».
گفتنی است که شهر بندری رأس تنوره واقع در شرق عربستان سعودی یکی از مراکز مهم عملیاتهای نفتی شرکت نفتی آرامکو عربستان است. تأسیسات نفتی آرامکو در نزدیکی دمام پیش از این نیز (در سپتامبر ۲۰۱۹) هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
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